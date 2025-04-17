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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin fiyatlarına zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzin fiyatlarına zam geldi

        Benzine geçtiğimiz hafta gelen indirimlerin ardından bugün yaklaşık 92 kuruşluk zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 08:33
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        Benzin fiyatlarına zam geldi
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        Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

        Geçtiğimiz Perşembe günü benzine 2 lira 18 kuruş ertesi gün ise 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim gelmişti. Bugün ise benzine 92 kuruşluk zam geldi.

        İndirimler bu gece itibarıyla tabelaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.32 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 45.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 46.05 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.45 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 46.54 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.91 TL

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        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 46.47 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.86 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 47.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 46.78 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.15 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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