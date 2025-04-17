Benzin fiyatlarına zam geldi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü benzine 2 lira 18 kuruş ertesi gün ise 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim gelmişti. Bugün ise benzine 92 kuruşluk zam geldi.

İndirimler bu gece itibarıyla tabelaya yansıdı.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.32 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.68 TL

Motorin litre fiyatı: 45.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.05 TL

Motorin litre fiyatı: 45.45 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 46.54 TL

Motorin litre fiyatı: 45.91 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 46.47 TL

Motorin litre fiyatı: 45.86 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 47.01 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 46.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.15 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.