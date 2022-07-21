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Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatları 21 Temmuz Perşembe yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzin fiyatlarında indirime gidildi. Fed'in olası faiz artırımı sonrası benzin fiyatlarında yeni indirimler beklentisi geldi. Peki, 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    Benzin fiyatlarına indirim geldi! Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler yaşandı. Yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. Mazot ve LPG fiyatlarında ise indirim beklentisi sürüyor. Öte yandan Fed'in faiz artırımı yapması halinde brent petrol fiyatlarında yeni düşüşler ve beraberinde benzin ve mazot fiyatlarında yeni indirimler bekleniyor. Peki, güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    BENZİNE İNDİRİM!

    Brent petrol fiyatı 96 dolara gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşından önceki seviyesini dönerken benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulandı.
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE OLDU?

    Akaryakıt indirimi ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye düştü.
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    LPG FİYATLARINA ZAM UYGULANMIŞTI!

    Piyasalardeki düşüşle beraber benzine indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. 14 Temuz'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 30 kuruş zam yapıldı.
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    MOTORİN FİYATLARINA ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.

    9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 21 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL
  • Benzin fiyatlarında indirim! Son dakika: Gözler Fed kararında! 21 Temmuz mazot, benzin ve LPG fiyatları - GÜNCEL

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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