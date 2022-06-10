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Benzin fiyatlarına zam mı geldi? 9 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorine zam haberleri son dakika gelişmeleri binlerce araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kurundaki artışa bağlı olarak yükselişe geçen brent petrol varil fiyatı, motorin ve benzin fiyatları zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Son olarak 7 Haziran gece yarısı itibariyle gelen zammının ardından motorin fiyatı 28 TL’ye dayandı. Mazot fiyatlarında senelik zam oranı %286 seviyesine çıkarken LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları güncel rakamlar araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, akaryakıtta yeni bir zam beklentisi daha oluştu.

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    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    Benzin ve motorine zam mı geldi? sorusu araştırmaları son günlerde hız kazandı. Dolar kuru ve brent petrol piyasalarındaki dalgalı seyir, benzin ve motorin fiyatlarına zam ve indirim haberlerine neden oluyor. 2022 yılının başından itibaren benzin fiyatlarında 10 TL’nin üzerinde artış yaşandı. Son 7 ayda uygulanan akaryakıt zamları %200’ü aşarken, mazot fiyatlarında senelik zam oranı %286 seviyesine çıktı. 7 Haziran Salı gece yarısı itibariyle 1 lira 92 kuruşluk motorin zammı gelirken gözler “Benzin fiyatlarına zam mı geldi, gelecek mi?” sorusuna çevrildi. Araç sahipleri akaryakıt zammının ardından güncel 9 Haziran zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatlarını araştırıyor.
  • 02
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrol varil fiyatı 124 dolar seviyesine yükseldi, ABD ham petrolü ise 122 dolar seviyesinden işlem görüyor.
  • 03
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

    27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapılmıştı. 2 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 49 kuruş zam gelmişti.

    CUMA GECESİ YENİ ZAM YOLDA!

    Sektör kaynaklarına göre cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Petrol ve döviz kuru artışı LPG fiyatlarına da zam olarak yansıması bekleniyor.
  • 04
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİN ZAMMI %200’Ü GEÇTİ!

    Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından 2022 yılının başından itibaren son 7 ayda benzin fiyatlarına uygulanan zam oranı %200’ü geçti.
  • 05
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzinin fiyatları 2 Haziran günü yapılan benzin zammının ardından İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,34 TL’ye yükselmişti.
  • 06
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ!

    7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükseldi.
  • 07
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BİR YILDA %286 ZAM YAPILDI!

    Motorin fiyatlarına son olarak 1,92 kuruşluk zam gelmişti. 2022 yılının başından itibaren motorin fiyatlarında zam oranı yıllık %286 oldu.
  • 08
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 27,89 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükseldi.
  • 09
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    9 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

    26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı.

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
  • 10
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 9 HAZİRAN 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.24 TL

    İstanbul Ultra Force motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.91 TL

    İstanbul Eco Force motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.86 TL
  • 11
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.23 TL

    İstanbul Ultra Force motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.89 TL 

    İstanbul Eco Force motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.84 TL
  • 12
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 26.34 TL

    İzmir'de Ultra Force motorin litre fiyatı 28 TL

    İzmir'de Eco Force motorin litre fiyatı 27.95 TL
  • 13
    Motorine ve benzine bir zam daha geliyor! 9 Haziran akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (İstanbul - Ankara - İzmir)

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 26.35 TL

    Ankara'da Ultra Force motorin litre fiyatı 28 TL

    Ankara'da Eco Forse motorin litre fiyatı 27.95 TL

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