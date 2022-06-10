BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapılmıştı. 2 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 49 kuruş zam gelmişti.

CUMA GECESİ YENİ ZAM YOLDA!

Sektör kaynaklarına göre cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Petrol ve döviz kuru artışı LPG fiyatlarına da zam olarak yansıması bekleniyor.