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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha yoğun şekilde araştırılıyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve söz konusu fiyatlara zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...

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  • 01
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    Son günlerde üst üste gelen akaryakıt zammının ardından “Akaryakıt fiyatlarına zam mı?” geldi sorusu araç sahiplerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 26 Mayıs’ta LPG’ye 36 kuruş, 27 Mayıs tarihinde benzin fiyatına 1,42 lira ve motorin fiyatına ise 1 lira 35 kuruş zam yapılmıştı. Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle yönünü yukarıya çeviren brent petrol ve dolar kurundaki artışla beraber akaryakıta zam haberleri gelmeye devam ediyor.  2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere yapılan son akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları 26 TL’nin üstünü görürken motorin fiyatı ise 26 liraya dayandı. İşte 4 Haziran 2022 LPG, motorin, ve benzin fiyatları...
  • 02
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

    27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapılmıştı. 2 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine bir zam daha geldi.
  • 03
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    BENZİNE VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

    27 Mayıs tarihinden yapılan benzin ve motorin zammının ardından bir akaryakıt zammı haberi daha geldi. 2 Haziran 2022 Perşembe günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 49 kuruş zam geldi.
  • 04
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Yeni akaryakıt zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,34 TL’ye yüksledi.
  • 05
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,94 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,05 TL’ye yükseldi.
  • 06
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    4 HAZİRAN GÜNCEL LPG FİYATLARI

    26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı.

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
  • 07
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    4 HAZİRAN 2022 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.23 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.24 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.94 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL
  • 08
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 26.34 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 26.05 TL
  • 09
    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 26.35 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL

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