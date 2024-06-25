Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel son durum 25 Haziran 2024
Brent petroldaki dalgalanma ve dolar kurundaki değişiklik benzin ve motorin grubuna yansıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları güncel son durum
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları güncellendi. İşte, 25 Haziran 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42,29 TL
Motorin litre fiyatı: 42,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 42,18 TL
Motorin litre fiyatı: 42,28 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43,58 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor