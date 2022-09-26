Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, benzin istasyonuna gidecek olan araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanılan son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı geçtiğimiz günlerde 9 ayın en dip seviyesini görürken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatlarına yeni indirim gelmesi bekleniyor. İşte, 26 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...