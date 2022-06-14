Son dakika akaryakıt zamlarının ardından motorin ve benzin fiyatlarına yüzde 200’ü aşkın zam uygulanmış oldu. 2 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde uygulanan motorin zammı ve benzin zammı haberlerinin ardından araç sahiplerini üzecek bir haber de 11 Haziran günü geldi. 11 Haziran Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere yapılan 2 lira 18 kuruşluk benzin zammının ardından güncel benzin fiyatları 30 TL’ye dayanırken “Benzin ve motorine zam gelecek mi?” sorusu gündeme geldi. Geçen yıl Haziran ayında 7.23 TL olan akaryakıt fiyatları % 200 oranındaki artışla bereber 27.83 TL’ye çıkarak rekor kırdı. İşte, 14 Haziran güncel zamlı akaryakıt fiyatları….