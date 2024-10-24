Uluslararası piyasalarda petrol üretimi açısından etkin rol oynayan Ortadoğu'da gerilim devam ediyor. Yaşanan saldırılar, petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 25 Ekim Cuma yarından itibaren motorin ve benzine zam gelmesi bekleniyor. İşte, akaryakıt zammı öncesi 24 Ekim 2024 güncel motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...