Akaryakıta çifte zam bekleniyor! Zam öncesi 24 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün yayımladığı verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile geriledi. Üretimdeki gerileme, piyasa oyuncularının arz endişelerini körükledi. Tüm bu gelişmeler neticesinde yarın hem motorine hem de benzine zam bekleniyor. İşte, detaylar...
Uluslararası piyasalarda petrol üretimi açısından etkin rol oynayan Ortadoğu'da gerilim devam ediyor. Yaşanan saldırılar, petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 25 Ekim Cuma yarından itibaren motorin ve benzine zam gelmesi bekleniyor. İşte, akaryakıt zammı öncesi 24 Ekim 2024 güncel motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...
YARIN BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELMESİ BEKLENİYOR!
25 Ekim Cuma günü benzin ve motorine 1 lira civarında zam bekleniyor. 22 Ekim günü benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,81 TL
Motorin litre fiyatı: 41,89 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,68 TL
Motorin litre fiyatı: 41,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 43,21 TL
Motorin litre fiyatı: 42,40 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 43,65 TL
Motorin litre fiyatı: 42,91 TL
LPG litre fiyatı: 25,91 TL