Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet saçtı! O anlar kamerada!
ABONE OL

Üsküdar’daki “Benzin vermediniz” tartışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Üsküdar'da bulunan akaryakıt istasyonuna gelen sürücü bidonla benzin almak istedi, reddedilince aracını çalışanların üzerine sürdü. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletli belediye çalışanı hastaneye kaldırıldı. akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan saldırgan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet saçtı! O anlar kamerada!
DHA

Üsküdar'da iddiaya göre bidonla benzin isteyen sürücüye, Emniyet'ten izin belgesi olmadığı için olumsuz cevap verildi. Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü çalışanların üzerine aracını sürdü. Olayda akaryakıt istasyonu önündeki belediye çalışanı yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü H.C.Y. , benzin istasyonuna bidonla yakıt almaya geldi. Benzin istasyonunda çalışan görevliler, H.C.Y.'ye Emniyet'ten izin belgesiyle yakıt alabileceğini belirtti. Bidonla yakıt alamayacağını öğrenen H.C.Y. ile çalışanlar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında otomobiline binen H.C.Y. aracını çalışanların üzerine sürdü. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce olayla ilgisi olmayan motosikletli belediye çalışanına ardından da park halindeki bir araca çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.C.Y. 'yi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından, yaralanan motosikletli belediye çalışanına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan motosikletli belediye çalışanı hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Emniyet'in yaptığı incelemede, şüphelinin akaryakıt istasyonunda elinde tavayla saldırgan tavırlar sergilediği ve akli dengesinin yerinde olmadığının anlaşıldığı öğrenildi. Yakalanan H.C.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

OTOMOBİLİNİ BELEDİYE ÇALIŞANININ ÜSTÜNE SÜRDÜ

Bu arada akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bidonla benzin almak isteyen kişinin elindeki tavayla, önce markete girdiği market çalışanıyla konuştuktan sonra sinirli tavırlar sergileyerek marketten çıktığı görülüyor. Otomobiline binen şüpheli akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada hızlanarak yolda bekleyen motosikletli belediye çalışanına çarpıyor. Ardından da park halindeki araca çarparak zarar veriyor. Olay sonrası yaşanan kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Trafikte tartıştığı kişiye kepçeyle vurmaya çalıştı
GÜNDEM Trafikte kaos! Kepçeyle vurmaya çalıştı!
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı
GÜNDEM Kıskandığı için katliam yapmıştı! Birlikte ...
Japonya ilk ve orta dereceli okullarda üretken yapay zeka kullanımının önünü açacak
GÜNDEM Japonya ilk ve orta dereceli okullarda üretken yapay ...
Son dakika haberleri | Bayram tatili yolunda Bartın'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
GÜNDEM Bayram tatili yolunda feci kaza! Aynı aileden 3 kişi ...
Marmaris'teki orman yangınında yeni gelişme! Serbest bırakıldı - Güncel Haberler
GÜNDEM Marmaris'teki orman yangınında yeni gelişme! Serbest ...
Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
GÜNDEM Heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları ...
Son dakika: Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini minibüsle ezdi -VİDEO HABER
GÜNDEM 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini ezdi!
Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve eşi yakalandı
GÜNDEM FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
LGS merkezi sınavı testlerindeki net ortalaması, geçen yıla göre arttı
GÜNDEM LGS'de net ortalaması geçen yıla göre arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.