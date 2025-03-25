Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. Benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 24 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları…