Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! 24 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı. Ayrıca motorine 1 lira 42 kuruş, otogaza 53 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 24 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu…
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. Benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 24 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE ZAM GELDİ!
Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına, 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Ayrıca motorinin litre fiyatına 1 lira 42 kuruş zam bekleniyor. Motorine zammın 26 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
LPG litre fiyatına 53 kuruş zam bekleniyor. Otogaz zammının 27 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 24 Mart 2025 Salı günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İşte; 24 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,72 TL
Motorin litre fiyatı: 45,41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,57 TL
Motorin litre fiyatı: 45,29 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,27 TL
Motorin litre fiyatı: 46,14 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,64 TL
Motorin litre fiyatı: 46,51 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL
BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,44 TL
Motorin litre fiyatı: 46,15 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.