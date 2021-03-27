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Berat kandili duası nedir? İşte Berat kandili duası anlamı ve Türkçe okunuşu

İslam dini için kutsal kabul edilen kandil günlerinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Dua etmek ve tövbe etmek için bir fırsat olarak görülen Berat kandilinde nasıl dua edileceği merak konusu oldu. Berat kandili duası nedir? İşte Berat kandili duası anlamı ve Türkçe okunuşu

Berat kandili duası nedir? İşte Berat kandili duası anlamı ve Türkçe okunuşu

Kandillerde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bugün mübarek Şaban aynın 15. gecesi olarak bilinen Berat gecesi. Hz. Muhammed'in ibadet etmeyi öğütlediği Berat kandilinde nasıl dua edileceği araştırılıyor. Berat kandili duası nedir? İşte Berat kandili duası anlamı ve Türkçe okunuşu

BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?

Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!

Ey Celal ve ikram sahibi olan.

Ey lütfu ve ikramı bol olan.

Sen’den başka ilah yok.

Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.

Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

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