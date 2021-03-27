Hz. Muhammed'in "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz." diye müjdelediği Berat Kandili'nde nasıl ibadet edileceği merak konusu oldu. İşte Berat kandilinde sevabı büyük olan ibadetler...

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, rızıkların, ecelin ve doğumun yazıldığı, kaydedildiği gün olarak bilinmektedir. Berat gecesinden Kadir gecesine kadar insanların amel defterlerinin açık olduğu ve Kadir gecesi bu defterin mühürlenerek dört büyük meleğe teslim edildiği rivayet edilmektedir. Berat Kandili gecesi yapılacak dua, ibadet ve zikirlerle haklarında yazılacak musibetleri defetme ve geçmiş günahlardan bağışlanma murat edilir.

Berat Kandili İbadetleri Nelerdir?

Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah’a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir:

Kaza Namazı ve Nafile Namazı

Kaza namazı kılmak bu gece ibadetleri arasında makbul ibadetlerdendir. Gecikmiş, unutulmuş ve ihmal edilmiş namazların telafi edilmesi ve bundan dolayı Allah’tan af ve bağış istenmesi için fırsat kabul edilmeli ve bir daha yapmamak için istiğfar yapılmalıdır. Rivayet edilir ki farz namazlardan sonra en makbul namaz nafile namazlardır ve Allah’a yaklaşmak konusunda en muteber namaz olarak bilinmektedir. Dua ve ibadetlerin kabul olması için bu gece nafile namazı unutulmamalıdır.

Berât Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Bu geceye özel olarak kılınan ve yatsı namazından sonra kılınan 100 rekâtlı berat gecesi namazı şöyledir:

Niyet edilirken, niyet ettim bu gecenin hürmetine denilmeli

İki rekât olarak kılınmalı ve her rekâttan sonra selam verilmelidir

Her rekâtta bir Fatiha, 10 İhlas okunmalıdır (güç yetiremeyen 3 veya 5 tane okuyabilir)

100 rekât tamamlanınca salavat çekilmeli ve tövbe istiğfar edilmelidir

Kur’an’ı Kerim Okumak

Bu mübarek gecede namazların ve zikirlerin ardından Kur’an’ı Kerim okumak Allah dostlarınca sıklıkla tavsiye edilmiştir. Duaların kabulü ve Allah’a yaklaşmak için Kur’an en iyi vesiledir. Kur’an okumanın faziletleri hakkında çok fazla rivayet bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav); Kur’an’dan bir harf okuyana dahi sevap vardır” diye buyurmuştur.