Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bereketli Topraklar'ın 3. bölüm ön izlemesi yayınlandı

        'Bereketli Topraklar'ın 3. bölüm ön izlemesi yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bereketli Toprakların' 3'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 22:26 Güncelleme: 15.11.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ön izlemesi yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi 'Bereketli Topraklar', cuma akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle aşk, intikam ve adaletin iç içe geçtiği soluksuz bir mücadeleye izleyicileri davet ediyor.

        İşte 'Bereketli Topraklar'ın 3. Bölüm Ön İzlemesi:

        Yayınlanan ön izlemede Ömer ve Nevin'in ocak başındaki samimi halleri dikkat çekerken, Ömer'in, "Bazen bana öyle bir bakıyorsun ki beni öldürmek ister gibi" sözleri dikkat çekiyor. Nevin'in Ömer'in geçmişini kurcalaması, Bereketli Topraklar'da suların durulmayacağının sinyallerini verirken Nevin'in, "Tarık’ın katilisin" çıkışı ön izleyeme damgasını vuruyor. Neler yaşanacağı ise merak konusu oluyor.

        'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

        'Bereketli Topraklar' yeni bölümüyle cuma akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Bereketli Topraklar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Kafasında iğne unutuldu!
        Kafasında iğne unutuldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den