BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1979)

Senaryo: Tuncel Kurtiz

Yönetmen: Erden Kıral

Oyuncular: Tuncel Kurtiz, Erkan Yücel, Nur Sürer, Yaman Okay, Menderes Samancılar, Bülent Kayabaş



Orhan Kemal'in 1954'te yazdığı aynı adlı romandan uyarlandı.

İşçilerin yaşamlarından kesitlerin senaryolaştırıldığı 'Bereketli Topraklar Üzerinde', 1981'de Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Ne var ki 1980 Askeri Darbesi'nde ülkenin yönetimine el koyan cuntacılar, 'Türk halkını yoksul gösteriyor' diyerek jüri üyelerinden ödülün geri alınmasını istedi. Öyle de oldu. 'En İyi Film' ödülü geri alındı.

'Bereketli Topraklar Üzerinde'nin ödülü geri alınınca filmin yönetmeni Erden Kıral, kendisine verilen 'En İyi Yönetmen' ödülünü almak için sahneye çıkmadı.



'Sakıncalı' filmlerin yakılması üzerine 'Bereketli Topraklar Üzerinde'nin ortak yapımcılardan Nurettin Sezer, filmin negatiflerini korumak için İsveç'e götürdü. Erden Kıral, yıllar boyunca negatiflerin akıbetini öğrenemedi. Kıral, 2008'de bulduğu negatifleri iyileştirme çalışmasından geçirdikten sonra 'Bereketli Topraklar Üzerinde'yi gösterime çıkardı.



Konusu: 'Hasan', 'Ali' ve 'Yusuf', Sivaslı üç köylüdür. Adana'ya gelen üç arkadaş, hemşehrilerinin fabrikasında zor şartlar altında çalışmaya başlar. Bir gün 'Hasan' hastalanınca işten atılır. Bir süre sonra da hayatını kaybeder. 'Ali' ile Yusuf' da kendilerinden haraç alan ırgat başını şikâyet edince kovulurlar. Adana'da istediklerini bulamayan 'Ali' ve 'Yusuf', Çukurova'ya geçerek tarlalarda çalışmaya başlar. Kısa zamanda patozun başına geçerler. Her şeyin yoluna girdiğini düşündükleri anda her şeylerini kaybedeceklerdir.



ÖDÜLLERİ

Antalya Film Festivali

* En İyi Yönetmen (Erden Kıral)

* En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Yaman Okay)



Nantes Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

* Sanat ve Deneme Filmleri Büyük Ödülü



Strasbourg Avrupa Film Festivali

* Büyük Ödül