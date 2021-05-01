MADEN (1978)

Senaryo: Yavuz Özkan

Yönetmen: Yavuz Özkan

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Hale Soygazi, Meral Orhonsay



Yavuz Özkan'ın sinemacı olmadan önceki mesleği olan maden işçiliğinin sorunlarını ilk elden senaryolaştırıp filme çekmesi açısından 'Maden' oldukça kıymetli bir yapım olma özelliğine sahip.



Konusu: Alınmayan önlemler ve kötü çalışma koşulları yüzünden madenlerde ölen işçi sayısı sürekli artmaktadır. İlyas önderliğinde Nurettin ve Halil, işçileri bu ölümlere karşı örgütlenmeye çağırır. Ölümlerin patronlarının ihmalkâr tavırları sebebiyle gerçekleştiğini, haklarını savunmaları gerektiğini söylerler. Bunun için bağımsız bir müfettişin çalışma koşullarını denetlemesini isterler.

ÖDÜLLERİ



Antalya Film Festivali

* En İyi Film (Yavuz Özkan)

* En İyi Kadın Oyuncu (Hale Soygazi - Meral Orhonsay)

* En İyi Erkek Oyuncu (Tarık Akan)