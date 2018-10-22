Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, yakın arkadaşının annesinin doğum günü yemeğine gittiğini söyleyen Bergüzar Korel, Kaan Urgancıoğlu'yla aynı dize de rol alacağı haberlerine gülerek cevap verdi.

Ünlü oyuncu, "Yok öyle bir şey, gerçekten yok. Hatta bugün çok şaşırdık hepimiz. 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler' ama ateş olmayan yerden duman çıkarıyorlar maalesef. Gerçekten hiç yok böyle bir şey. İşin adına kadar yazmışlar da bana böyle bir teklif gelmedi. Böyle bir proje söz konusu değil" dedi.

'Çukur' dizisine katılacağı iddialarını da yalanlayan Korel, "Bu konu hakkında bugün esprisi bile geçti. Yok böyle bir şey. Yazılan çizilen hepsi asılsız haber vallahi" şeklinde konuştu.

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