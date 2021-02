"GEBERMENİZ İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM"



Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım.



Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra... 'Pi..n ve senin gebermen için her gün dua ediyorum.'

'Aman bırak, hasta onlar' deyip, kestirip atmayın artık! Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz. Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum.