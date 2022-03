"SANA SARILDIĞIMDA KARNIM AÇKEN DOYUYOR"

Ayrıca ünlü çiftin oğulları Han, önceki gün 2 yaşına basmıştı. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı kaleme alan Korel, şu ifadeleri kullanmıştı:

Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye... İyi ki doğdun can Han'ım.