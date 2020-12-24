Berk Oktay: Deliliniz neredeydi?

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Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı.

Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oktay, dava sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bir tiyatro oyunu seyrettim" diyen oyuncu, şunları söyledi:

İki yıldır devam eden siber dava sonuçlandı. Hakimin verdiği kararla suçlu bulundu. Ben eşimden şikayetçi olmadım, ben başına kötü bir olay gelmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaş gibi polisimize gittim. 'Benim başıma böyle bir şey geldi. Kim yaptı bunları? Bulur musunuz?' dedim.

Aylar süren araştırmaların sonucunda bir kişi tespit edildi. Hakkında iddianame hazırlanan şahıs mahkemeye sevk edildi. Suçunun sabit olduğu ve birden fazla kez işlediği için zincirleme suç şeklinde mütalaa verildi. Bütün sistemdekiler yanlış yapıyor, siz doğru söylüyorsunuz öyle mi? Boşanma davam da 2,5 sene sürdü. Bu süreçte yapmış olduğunuz tüm iftiraları mahkemeye sundunuz.

Deliliniz neredeydi? Mahkeme bütün iddialarınızı, bütün iftiralarınızı reddetti. Bir kuruş bile tazminat kazanamadınız. Berk Oktay anlaşmalı boşanma teklif etmişti. Çirkin, iğrenç iddialar atarak boşama davası açtınız. Neden, ben insanlara rezil olayım. Sonuç ne oldu, sonuç? Bu kadar çamur atmayı denemeyin artık.