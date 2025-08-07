Habertürk
        Haberler Magazin Berk Oktay, hukuki süreç başlattı - Magazin haberleri

        Berk Oktay, hukuki süreç başlattı

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin evliliğindeki kriz iddiaları, çiftin paylaştığı aile fotoğraflarıyla son bulmuşken, manken Tuğçe Aral'ın Berk Oktay'ı tacizle suçlamasıyla yeni bir gündem oluştu. Bu suçlamalar üzerine Oktay, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 22:28 Güncelleme: 07.08.2025 - 22:28
        Hukuki süreç başlattı
        Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlenerek hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmışlardı.

        Ancak son günlerde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü. Hatta Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri de bu iddialara eklendi.

        Bu gelişmelerin ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un, eşini sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti. Sessizlik kısa sürdü; Berk Oktay, eşi ve kızının yer aldığı bir aile fotoğrafını, "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak iddialara yanıt verdi. Atiksoy ise bu paylaşımın ardından Oktay'ı yeniden takip etmeye başladı. Çiftin verdiği aile pozları, krizin aşıldığı şeklinde yorumlandı.

        Aile içi fırtına durulmuşken bu kez de çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Manken Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

        Tuğçe Aral

        Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

        Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Tuğçe Aral
        #Gülsim Ali
