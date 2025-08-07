Berk Oktay, hukuki süreç başlattı

Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlenerek hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmışlardı.

Ancak son günlerde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü. Hatta Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri de bu iddialara eklendi.

Bu gelişmelerin ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un, eşini sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti. Sessizlik kısa sürdü; Berk Oktay, eşi ve kızının yer aldığı bir aile fotoğrafını, "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak iddialara yanıt verdi. Atiksoy ise bu paylaşımın ardından Oktay'ı yeniden takip etmeye başladı. Çiftin verdiği aile pozları, krizin aşıldığı şeklinde yorumlandı.

REKLAM

Aile içi fırtına durulmuşken bu kez de çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Manken Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.