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Berkan Kutlu küllerinden doğdu!

Geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da kötü geçen sezonda fatura kesilen isimlerden olan Berkan Kutlu adeta küllerinden doğdu. Lucas Torreira'nın cezasında forma şansı bulan milli yıldız, Sivasspor maçında göz doldurduktan sonra Ankaragücü karşılaşmasında da sahanın yıldızı oldu

Berkan Kutlu küllerinden doğdu!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini altı maça çıkaran Galatasaray liderliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sahanın yıldızı ise Berkan Kutlu oldu. Bu sezon başında taraftarın büyük kısmının gözünden düşen milli futbolcu istatistikleriyle zirvede yer aldı; adeta küllerinden doğdu!

BİR SEZONDA İSTENMEYEN ADAMA DÖNÜŞTÜ

Geçen sezon büyük beklentilerle Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu sezona harika başlamış ve her maç gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmuştu. Hemen hemen her maç sahanın en çok koşan futbolcusu olan Berkan'ın performansı, Galatasaray'daki kötü gidişatla birlikte aşağı inmiş ve yaptıklarından çok yapamadıkları göze çarpar olmuştu. Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı kulüpte bu yaz bir dönüşüm gerçekleşirken taraftarın istemediği futbolculardan biri de Berkan Kutlu'ydu.

TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE AYRILMAK İSTEDİ, BURUK BIRAKMADI

Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira transferleri sonrasında gözden düşen Berkan Kutlu, Antalyaspor maçında oynadıktan sonra Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında süre bulamayınca ayrılmak istedi. Forma şansı bulamayacağı düşüncesiyle ayrılık talebini kulübe ileten Berkan'ı durduran ise Okan Buruk oldu. 24 yaşındaki futbolcuyla görüşen Buruk, "Sen kendini hazır tut, lig uzun bir maraton. Sıra sana da gelecek" ifadeleriyle bu ayrılığı engelledi.

VILLARREAL MAÇINDA ISLIKLANDI

Galatasaray'ın 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Nef Stadı'nda Villarreal'le oynadığı hazırlık maçı ise Berkan Kutlu için dönüm noktası oldu. Uzun süren bir hastalıktan çıkan Berkan hazırlık maçında taraftarın tepkisini çekip ıslıklanırken yeniden Buruk ile görüşerek taraftarın kendisine cephe aldığını ve Galatasaray'da kendisine bir gelecek görmediğini iletti. Eleştirilere kulak asmamasını dile getiren Buruk, Berkan'dan sahaya odaklanmasını isterken 24 yaşındaki futbolcu da ekstra çalışmalarına devam etti.

SİVAS DEPLASMANINDA SIRA ONA GELDİ

İstanbulspor maçının son anlarında sarı kart görmesi de Berkan adına fırsat oldu. Sivasspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcunun yerine ilk 11'de forma şansı bulan Berkan sahanın en iyilerinden biri oldu. 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu en çok sahipsiz top kapan futbolcu olurken Okan Buruk'a da hazır olduğunu gösterdi.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHANIN YILDIZI OLDU

Lucas Torreira'nın anneannesinin hayatını kaybetmesi ve Sergio Oliveira'nın cezalı olduğu Ankaragücü maçında da sahaya 11'de çıkan Berkan'ın partneri bu kez Midtsjö oldu. Sivasspor maçından farklı olarak daha çift yönlü bir rolle sahaya çıkan Berkan, Ankaragücü karşısında sahanın da yıldızı oldu. 12.79 kilometre ile en çok mesafe kat eden futbolcu olan milli yıldız, en çok rakip atağı kesen oyuncu da oldu. Berkan 12 başarılı ikili mücadele ve 7 sahipsiz top kazanma ile bu alanlarda da zirvede yer aldı.

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