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Haberler Müzik Berkay Şahin ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
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Berkay Şahin ayakta alkışlandı

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Şahin, aylardır hazırlandığı konserinin finalinde ayakta alkışlandı

Berkay Şahin ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
Ayakta alkışlandı
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HABERTURK.COM

Yaz boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler veren Berkay, Harbiye Açıkhava konseri ile yaz sezonuna nokta koydu. Dev bir prodüksiyonla hazırlanan özel tasarlanmış sahnesi ile Berkay Şahin'e 13 kişilik orkestrası eşlik etti.

"Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi ben de elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için bir müzik şirketi kurdum." diyen şarkıcı, ardından rapçi Zen-G'yi hayranlarına sürpriz olarak, sahnesine davet etti. Berkay ile Rapçi Zen-G'nin beraber söylediği "Temizle" dakikalarca alkış aldı.

ÜNLÜ AKINI

Berkay Şahin'i Harbiye Açıkhava konserinde eşi Özlem Ada Şahin, Aslı Bekiroğlu, Aybüke Albere, Aycan Yanaç, Berkan Karabulut, Ekin Mert Daymaz Ezgi Avcı, Gizem & Hakan Hatipoğlu Hasan Kabze, Lale Onuk, Melisa Aslı Pamuk, Mert Öcal, Mustafa Mert Koç ünlü isimler yalnız bırakmadı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Berkay, çıkardığı "Kırgınım Ona" adını verdiği şarkısıyla yazın en çok konser veren ismi oldu. 35 bin km yol giden, 200 bine yakın kişiyle buluşan ve 750 kişiyle çalışan Berkay, yoğun ilgiden dolayı hayli mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, yazın çıkardığı şarkısı ile büyük bir başarı yakaladı. Şarkısı çıktığından bu yana tüm listelerde ilk sırada yer alan Berkay, tüm şarkıları dijital platformlarda en çok indirilenlere girdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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