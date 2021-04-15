Genel

Berlin’de 2019 yılında artan kira fiyatlarına karşı eleştirilerin artmasıyla birlikte, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümeti kiralara üst sınır getirmiş, kiralara beş yıl boyunca zam yapılmaması kararlaştırılmıştı. Karardan rahatsız olan mülk sahipleri ve emlakçılar bunu devletin özel sektöre müdahalesi olarak yorumlamış ve tepki göstermişti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti (FDP)’nin kira üst sınırının iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Berlin’de uzun süredir tartışılan bu uygulama Almanya Federal Anayasa Mahkeme’si tarafından bugün bozuldu. 2019 yılında uygulamaya başlanan ‘‘kira üst sınırının’’ yasal olmadığını belirten mahkeme, eyaletlerin böyle bir yetkisi olmadığını ifade etti. Karlsruhe’deki mahkeme 120 yıl önce kira haklarını düzenleyen yasal düzenlemenin hali hazırda olduğunu belirtti.

Kentsel gelişimden sorumlu Almanya Federal Konseyi Üyesi Sebastian Scheel, kararın hayal kırıklığı olduğunu belirterek, etkili bir kira kontrol yasasının yürürlüğe geçmesinin bütçeye uygun kira fiyatları için önemini vurguladı.

Kiralara üst sınır getiren yasanın bozulması ardından ülkedeki kiracıların tepkisi merak ediliyor.