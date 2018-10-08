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33 yaşına giren Birkan Sokullu, mekanda kesilen pastanın ardından dostlarından gelen tebrikleri kabul etti. Kutlama sonrası mekandan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, kendisi için duygusal bir akşam olduğunu ifade etti.