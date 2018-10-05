Berrak Tüzünataç'tan 'anoreksiya' iddialarına yanıt

Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy’de yakın dostları Özge Özpirinçci ve Selin Şekerci ile buluştu. Tüzünataç, anoreksiya hastalığına yakalandığına dair haberlere, “Bu söylentileri çıkaranlara akıl sağlığı diliyorum. Hiçbir şeyim yok, gayet iyi durumdayım” dedi