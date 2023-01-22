Geçtiğimiz sene ilk kızı Mercan’ı kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci ile birlikte bir davete katılan Berrak Tüzünataç, tercih ettiği transparan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı ismin kombiniyle paylaştığı gönderileri ünlüler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.