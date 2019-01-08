Yer, Adana...

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Onur Ali Y.'nin kullandığı otomobil, Karataş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından köprü demirlerine çarptı. Kazada beş parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü, araçtan yara almadan çıktı.



ALKOLLÜ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ



Yapılan kontrollerde 272 promil alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, parçalanan otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.





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