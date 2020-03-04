Beşamel soslu ıspanak nasıl yapılır? Ispanak ve beşamel soslu uyumu damaklardan çok güzel tat bırakacak. Bu lezzet için tarif malzemelerinizi hazırlayın.
Beşamel soslu ıspanak malzemeler:
- 3 adet orta boy patates
- Yarım kg. ıspanak
- Tuz
- 1çay kaşığı tatlı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için;
- 1, 5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeriiçin;
- Kaşar peyniri rendesi
Beşamel soslu fırında ıspanak yapılışı:
- 3 adet orta boy patatesi soyup rendeleyelim.
- Sıvıyağda kızarmadan hafif pişene dek kavuralım.
- Ispanakları yıkayıp doğrayalım. Tava içerisine atalım.
- Patateslere ekleyelim. Tuzunu ayarlayalım ve Ispanaklar suyunu salana dek pişirelim. Çok pişmeden ocağın altını kapatalım.
- Kırmızı tatlı toz biber ve karabiber ekleyelim.
- Borcam kaba harcı boşaltalım.
- Beşamel sos için yağı eritelim. Unu içine atalım kokusu çıkana kadar kavuralım sütü içine döküp topaklanmaması için karıştırarak pişirelim.
- Ispanak harcının üzerine sosu ekleyelim.
- En son kaşar peynirini üzerine ekleyelim.
- Önceden ısıttığımız fırında 200 derece üzeri kızarana dek pişirelim.
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