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        Haberler Dünya Beşar Esad'ın amcası Dubai'ye gitti | Dış Haberler

        Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad Dubai'ye gitti

        İki Lübnanlı güvenlik yetkilisinin Habertürk'e yaptığı açıklamaya göre Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Dubai'ye gitti. Esad ailesinin birçok üyesinin de Beyrut'tan Dubai'ye gittiği aktarıldı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 28.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:18
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        Beşar Esad'ın amcası Dubai'ye gitti
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        Lübnanlı Yetkililer: Suriye’nin Devrik Lideri Beşar Esad’ın Amcası Rıfat Esad Beyrut’tan Dubai’ye Gitti

        İki Lübnanlı güvenlik yetkilisi, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’ın son birkaç gün içinde Beyrut’tan Dubai’ye seyahat ettiğini Habertürk’e açıkladı. Yetkililere göre, Esad ailesinden birçok kişi Beşar Esad’ın 8 Aralık’ta devrilmesinin ardından Beyrut’tan Dubai’ye gitmiş, diğer bazı aile üyeleri ise Lübnan’da kalmayı tercih etmiş.

        Yetkililer, Lübnan makamlarının Rıfat Esad da dahil olmak üzere aile üyeleri için Interpol’den herhangi bir tutuklama talebi almadığını belirtti. Ancak, bugün Beyrut Havalimanı’ndan geçersiz pasaportlarla seyahat etmeye çalışan Rıfat Esad’ın oğlunun eşi ve kızı gözaltına alındı.

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        Rıfat Esad’ın Geçmişi ve Yargı Süreci

        Rıfat Esad, 1982 yılında Müslüman Kardeşler’in Hama kentindeki ayaklanmasını kanlı bir şekilde bastıran özel kuvvetlerin lideriydi. Bu olayda 10 binden fazla kişinin öldüğü belirtiliyor. Bağımsız bir örgüt olan Suriye İnsan Hakları Ağı’nın 2022’deki raporuna göre ise ölü sayısı 30 ila 40 bin arasında değişiyor.

        İsviçre Başsavcılığı, 1982’deki katliam ve işkencelerle ilgili olarak Rıfat Esad’ı savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekle itham ederek yargılanması için dava açtı. Ancak, İsviçre makamları bu ay başında sağlık durumunun kötü olması nedeniyle yargılamanın iptalini önerdi.

        Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad’ın 1970 yılında iktidara gelmesine yardımcı olmuş ve başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Ancak iktidar mücadelesi sonrasında ülkeden ayrılarak İsviçre, İspanya ve Fransa’da yaşamıştı. Fransa’da 2020 yılında, Suriye devletinden aktarılan fonlarla milyonlarca euro değerinde mülk satın aldığı gerekçesiyle mahkum edilmişti. 2021 yılında ise tekrar Suriye’ye dönmüştü.

        Suriye’deki Son Gelişmeler

        1982 Hama Katliamı, Beşar Esad’ın 2011’de başlayan halk ayaklanmasına karşı yürüttüğü kampanyanın bir örneği olarak gösteriliyor. Ancak bu ay başında muhalif güçlerin Hama’yı ele geçirmesiyle, yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şer’a, “40 yıldır süren bu yarayı temizlemek için şehre girdik” açıklamasını yapmıştı.

        Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi, bu ay başında Esad’ın danışmanlarından Buseyna Şaban’ın Lübnan’a yasal yollardan giriş yapıp daha sonra ayrıldığını açıkladı. Ancak diğer bazı rejim yetkililerinin yasadışı yollardan Lübnan’a girdiği ve takipte olduklarını belirtti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, eski hava istihbaratı başkanı Cemil Hasan’ın tutuklanması için Interpol’ün talebiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.

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