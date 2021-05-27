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Beşar Esad Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerini kazandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.

Seçim sonucunu duyuran Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.

​Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

DIŞİŞLERİ: BU SEÇİM GAYRİMEŞRU

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmadığını ve gayrimeşru olduğunu bildirmişti.

Avrupa Birliği de, Suriye'de düzenlenen sözde seçimlerin demokratik hiçbir kuralı karşılamadığını, ülkedeki sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını ve çözüme yönelik çabaları baltaladığını açıklamıştı.

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