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Beşiktaş: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sona erdi)
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Beşiktaş: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sona erdi)

Türkiye Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maçta Beşiktaş 4-1 ile gülen taraf oldu

29 Ekim 2018 Pazartesi, 22:00 | Güncelleme:
Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı oynandı.

Beşiktaş, 3. dakikada Mustafa Pektemek ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. 40. dakikada Beşiktaş oyuncusu Mustafa Pektemek topu ağlarla buluşturdu. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. İlk 45 dakikada Beşiktaş futbolcusu Ricardo Quaresma sarı kart gördü. 49. dakikada Enzo Roco, Çaykur Rizespor adına ilk golü attı.

72. dakikada Beşiktaş oyuncusu Robin Yalçın skoru 3-1 olarak değiştirdi.

79. dakikada Beşiktaş futbolcusu Vagner Love skoru 4-1 yaptı.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor oyuncusu Marwane Saadane ile Beşiktaş oyuncuları Domagoj Vida, Adriano sarı kartla cezalandırıldı.

Maçı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Çaykur Rizespor oyuncusu Orhan Ovacıklı kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 61. dakikasında Çaykur Rizespor oyuncusu Marwane Saadane kırmızı kart gördü.

İddaa 196 koduyla açtığı bu maçta Beşiktaş kazanır bahsine oynayanlara 1.15 oranını kazandırdı.

Beşiktaş son 5 karşılaşmada 5 galibiyet. Çaykur Rizespor ise 3 galibiyet, 2 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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