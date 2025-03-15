Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber: Uduokhai Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, yaşadığı sakatlığını ardından yerini Onur Bulut'a bırakmıştı. Siyah-beyazlıların kulüp doktoru Kerem Ülkü, Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Çok basit bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 15.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:16 facebook

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