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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi BJK maçı canlı izle şifresiz

        Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Hafta maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?'' sorusu yanıt buldu. Kritik mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler UEFA Avrupa Ligi BJK maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle şifresiz kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:47
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        UEFA Avrupa Ligi BJK maçı canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Beşiktaş, ligin 7. Haftasında sahasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao’yu ağırlayacak. Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları soruları yanıt buldu Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30’da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi BJK maçı canlı izle TRT 1’den takip edilecek. İşte, TRT 1 ile Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle şifresiz kesintisiz…

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        BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

        Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavına bu mücadeleyle çıkacak. Beşiktaş, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

        Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı, 22 Ocak Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek.

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        BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla BJK Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

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