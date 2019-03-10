Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 3-2 mağlup ederken siyah-beyazlı taraftarlar Fikret Orman ve Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'e tepkiliydi. Karşılaşmada istifaya davet edilen Fikret Orman maç sonrasında soyunma odasına indi.

beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı, soyunma odasına indi.

Şenol Güneş, basın toplantısında Fikret Orman'ın soyunma odasına indiğini teyit ederken "Geldi başkan... Neyse onu da kapatalım, o da bize kalsın. Başkanın niyeti takımı tutmak ama çevrede olanları da görüyorsunuz. Onları da biz değiştiremeyiz herhalde." açıklamasını yaptı.