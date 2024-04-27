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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak

        Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:41
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        Beşiktaş, bu sezon derbi kazanamadı!
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak.

        Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

        Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu.

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