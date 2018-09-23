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Beşiktaş, derbilerde Şenol Güneş'le iyi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13. derbi mücadelesine çıkacak

23 Eylül 2018 Pazar, 13:01 | Güncelleme:

Siyah-beyazlı ekipteki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı takımının başında 6 kez derbi galibiyeti sevinci yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ayrıca üçer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 7. maçını yarın yapacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 sezonda rakibiyle yaptığı 6 lig maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, aynı dönemde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibine bir kez mağlup oldu.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 17 GOL ATTI

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile Galatasaray'a 12 maçta 17 gol attı.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe filelerini 8 kez havalandırırken, Galatasaray'a 9 gol kaydetti.

Beşiktaş, 12 derbi karşılaşmasında kalesinde de 13 gol gördü. Fenerbahçe'nin 8 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'dan 5 gol yedi.

KUPA MAÇLARINDA RAKİBİNİ YENEMEDİ

Beşiktaş, Güneş döneminde rakipleriyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da yaptığı karşılaşmaları kazanamadı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takım, maçın normal süresini 0-0 ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, penaltı atışlarında ise 3-0 rakibinin gerisinde kaldı.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Fenerbahçe ile olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçları yaptı. 2016-2017 sezonunda iki ekip son 16 turunda rakip olurken, siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

İki ekip geçen sezon Türkiye Kupası'nda bu sefer yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan ilk maçta Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Volkan Demirel ile Alper Potuk kırmızı kart gördü. Bu maçın rövanş karşılaşması Kadıköy'de oynanırken, yaşanan saha olayları nedeniyle mücadele tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra 3-0 hükmen Fenerbahçe'nin galip sayılmasına karar verdi.

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