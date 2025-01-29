Beşiktaş, Emirhan Demircan'ı bitiriyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gurbetçi atağına kalktı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki genç oyuncu Emirhan Demircan'ın transferinde sona yaklaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroya genç yetenekler katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih II forması giyen Emirhan Demircan'ın transferinde sona yaklaştı.
20 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Ana mevkisi sol kanat olan Emirhan, forvet ve sağ kanatta da görev alıyor.
Emirhan Demircan bu sezon Bayern II takımıyla 15 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.