        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda?

        Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. 100 yılı aşkın rekabette iki takım 361 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        Giriş: 01.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:24
        Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih, taraftarlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İki takım arasında ligde oynanan 138 maçta sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar ise 44 galibiyet elde etti. 45 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?" İşte detaylar...

        BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

        Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı

        Derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

        İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

        LİG MAÇLARINDA

        Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

        FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

        Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

        Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yarınki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

        Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK

        Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

        Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Nene, En Nesyri.

