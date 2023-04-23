Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Spor Federasyonları ve başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri olmak üzere spor camiası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılının gururla kutlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu meşaleyi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulu Önder 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' sözleriyle geleceğin teminatı olan çocuklara inancını ve güvenini göstermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken; aydınlık Türkiye'nin olduğu gibi futbolumuzun da geleceği olan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız."

TBF ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajını paylaştı. Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimiz için bir dönüm noktası ve kayıtsız şartsız millet egemenliğinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz. Gazi meclisimiz, 23 Nisan 1920'den bu yana demokrasimizin ve bağımsızlığımızın en büyük garantisidir. Atatürk'ün bütün çocuklara bayram olarak hediye ettiği, milli egemenliğimizin sembolü olan bu anlamlı gün aynı zamanda; dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak gibi yüce bir amacı da taşımaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gelecekte tüm insanlığın barış içinde yaşayacakları bir dünya inancının Türk milletince dışavurumudur. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

TVF'nin mesajında ise "Milli egemenliğin sembolü TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 103. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

THF de mesajında, "Başta varlıklarıyla dünyamıza neşe katan değerli çocuklarımızın olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan diğer spor federasyonları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Beşiktaş'ın internet sitesinde, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yer verildi.

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çebi, "Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 103 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu önemli günün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımız başta olmak üzere dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiş olması, ülkemizin çocuklara verdiği kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır." diyen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda; istikbalimizin teminatı olacak çocuklarımızın ülkemize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolu kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Türlü zorluk ve fedakarlık neticesinde kazanılmış cumhuriyetimizin mihenk taşı, egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı minnetle yad ediyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Ata'mızın armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı
FUTBOL "Ustalar sahnede"
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri
FUTBOL İşte Buruk'un 11'i
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
FUTBOL Kartal'dan bayram uçuşu!
Şenol Güneş'ten derbi açıklaması
FUTBOL Güneş'ten derbi açıklaması
Son dakika haberi MHK'den son dakika kararı: Bazı hakemlere görev yok!
FUTBOL "Bazı hakemlere görev yok!"
Roberto Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!
FUTBOL Galatasaray'a kötü haber!
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor! Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik
FUTBOL Jesus'tan 3 değişiklik
Real Madrid'den Rafael Leao bombası!
FUTBOL Real Madrid bombayı patlatıyor!
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!
FUTBOL Sezon sonu geliyorlar!
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL Güneş kararını verdi! Beşiktaş'ın 11'i

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.