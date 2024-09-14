Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette ne kadar harcadı? İşte transfer bilançoları
2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; yaptıkları transferlerle Avrupa'da büyük ses getirirken; kulüplerin bu dönemdeki gelir-giderleri de merak konusu oldu. İşte 3 büyüklerin mali bilançoları...
2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Büyük yıldızların Süper Lig'e geldiği dönemde kulüplerin bilançoları da merak edilmeye başlandı.
İşte transfer döneminin resmen kapanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın mali bilançoları...
BEŞİKTAŞ
Geçtiğimiz sezonu istediği gibi bitiremeyen Beşiktaş, transferde büyük bir yapılanmaya gitti ve Avrupa'da yankı uyandırdı.
Ciro Immobile, Rafa Silva gibi yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar sezona Süper Kupa'yı müzesine götürerek başladı.
1 milyon Euro (yaklaşık 37.5 milyon TL) bonservis geliri elde eden Kara Kartal'ın, buna karşın kasasından 19.65 milyon Euro (yaklaşık 737 milyon TL) çıktı.
FENERBAHÇE
Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katarak bir oyuncuya ödenen bonservis bedeli bazında rekor kırdı.
Ayrıca yine sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30+5 milyon Euro'ya satarak F.Bahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.
Bu dönemde 49.56 milyon Euro (yaklaşık 1.8 milyar TL) harcayan sarı-lacivertliler, buna karşın 30.5 milyon Euro (yaklaşık 1.1 milyar TL) gelir elde etti.
GALATASARAY
Rakiplerine nazaran daha dengeli bir transfer politikası izleyen Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle büyük yankı uyandırdı.
Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bedelle kadrosuna katarak ödenen bonserviste rekor kıran G.Saray'da kaptan Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'nın yolunu tuttu.
Cimbom'un kasasından bu dönemde 34.19 milyon Euro (yaklaşık 1.3 milyar TL) çıkarken; geliri ise 34.15 milyon Euro (yaklaşık 1.28 milyar TL) oldu neredeyse gelir-gideri dengelemiş oldu.