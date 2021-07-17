Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yeni dönem

Siyah-Beyazlı kulüp futbol şubesinin başına genel müdür olarak Ceyhun Kazancı'yı getirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı’nın getirildiğini KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle: 'Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü’ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'" ifadeleri yer aldı.