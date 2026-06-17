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        Önder Özen'den HT Spor'a Midtjylland yorumu: Zorlu bir kura oldu

        Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland eşleşmesiyle ilgili HT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa kupalarını bu sezon fazlasıyla önemsediklerini belirten Özen, zorlu bir kura çektiklerini ancak rakiplerini elemeleri halinde diğer turlar için seri başı avantajını devralacaklarının altını çizdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        "Zorlu bir kura oldu"

        Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        2. eleme turundaki rakipleri Midtjylland'ı değerlendiren Özen, şu ifadeleri kullandı:

        "ZORLU BİR KURA OLDU"

        "Olasılıklar arasında en mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takımken, sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaptırdılar. Çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz. Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak için baskı yapan, pres gücü yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da da ciddi bir çıkış yakaladılar.

        Zorlu bir kura oldu. Kartlar yeniden dağıtılır, her şey sahada belli olur. Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz ama tanımak yetmiyor; iyi karşılık vermek gerekiyor. Umarım iyi karşılık veririz."

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        "MIDTJYLLAND'I ELEYEBİLİRSEK SERİ BAŞI AVANTAJINI DEVRALACAĞIZ"

        Midtjylland'ı elemeleri halinde diğer turlar için büyük avantaj elde edeceklerinin altını çizen Önder Özen, "Öyle ya da böyle, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek bir ekibin seri başı avantajını alma şansına sahibiz. Bunu başarabiliriz. Biz kazanırsak onların yerini alacağız. Bir sonraki kura biraz daha kolay olabilir. Play-off turunda ise çok sert ekiplerin bulunduğu, hatta kupanın favorilerinden biri olarak gördüğüm Braga'nın da yer aldığı bir eşleşme ihtimali var. İki zorlu, bir de görece daha az zorlu rakiple karşılaşma ihtimali bulunuyordu. İlk zorlu rakip geldi. Eğer onları eleyebilirsek, seri başı olmaları nedeniyle bu avantajı da devralacağız. Kim gelirse gelsin hikâye aynı olacaktı. Play-off'ta en güçlü ekipler karşımıza çıkacak. Bu durum hem şans hem de şanssızlık olarak değerlendirilebilir. Biz ne söylersek söyleyelim, belirleyici olan; kramponunu bağlayan futbolcular ve eşofmanını giyen teknik direktörler olacak" dedi.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da çok güvendiklerini belirten Özen, "Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza da çok güveniyoruz. Kendisi bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki kez final görmüş bir teknik direktör. Hafta içi oynanan maçlara çok iyi hazırlandığını biliyoruz. İki kez İtalya Kupası finaline yükseldi, bunlardan birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yok." ifadelerini kullandı.

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        "AVRUPA'DA YARIŞMA HAYALİMİZ VE HEDEFİMİZ VAR"

        Önder Özen son olarak Avrupa kupalarına bu sezon çok önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

        "Şunun farkındayız; geçtiğimiz sezon Eylül ayına bir şey bırakmadık. Ağustos'un son akşamı ya da Eylül'ün ilk günlerinde Konferans Ligi'nden elendik ve elde avuçta bir şey kalmamıştı. Her şeyin bir başlangıç noktası var. Ya bu döngü devam edecek ya da kırılacak. Biz döngüyü kırmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcular da, teknik ekip de bunun farkında. Bu döngünün kırılması gerekiyor.

        Avrupa'da yarışma hayalimiz ve hedefimiz var. Konferans Ligi'nde yer alırsak finale kadar gitmek isteriz. Beşiktaş ölçeğinde bir kulüp, yalnızca yerel ligindeki rekabetle yetinmemeli; Avrupa'da da maçlar kazanmalı, gidebildiği yere kadar gitmeli ve rekabet gücünü göstermeli. Beşiktaş rekabetten beslenir. Rekabet edemediği zaman ise bu döngünün içine girer. Bu turları mutlaka geçmeliyiz. Oyuncuların tamamına, gelecek oyunculara, teknik ekibe ve Beşiktaş'ın adına güveniyorum. Ne olacağını bekleyip 23 Temmuz akşamı göreceğiz."

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