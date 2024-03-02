Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hava sıcaklığı 9 derece olacak - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hava sıcaklığı 9 derece olacak

        Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 9 derece olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbide hava sıcaklığı 9 derece olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını parçalı bulutlu bir havada paylaşacak.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık'
        'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık'
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro