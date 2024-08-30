Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 25-26 Eylül'de oynanacak. UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. İşte tüm detaylar
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.
Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.
Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.
1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Roma'nın rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg
Frankfurt'un rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş
Rangers'ın rakipleri: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice
Slavia Prag'ın rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic
Porto'nun rakipleri: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht
Tottenham'ın rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg
Lazio'nun rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente
Ajax'ın rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS
2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Ferençvaroş'un rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht
Maccabi'nin rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
PAOK'un rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
Braga'nın rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
Sociedad'ın rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice
Olympiakos'un rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB
AZ Alkmaar'ın rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
Lyon'un rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim
3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Union SG'nin rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente
Ludogorets'in rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht
Malmö'nün rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş
Dinamo Kiev'in rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim
Midtjylland'ın rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB
Qarabağ'ın rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
Bodo/Glimt'in rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Viktoria Plzen'in rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao
Hoffenheim'ın rakipleri: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht
Twente'nin rakipleri: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice
Elfsborg'un rakipleri: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao
Athletic Bilbao'nun rakipleri: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş
Anderlecht'in rakipleri: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS
FCSB'nin rakipleri: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim
İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrıldı
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşti
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek
MAÇ TAKVİMİ
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Ligde maç takvimi şöyle:
1. maçlar: 25-26 Eylül
2. maçlar: 3 Ekim
3. maçlar: 24 Ekim
4. maçlar: 7 Kasım
5. maçlar: 28 Kasım
6. maçlar: 12 Aralık
7. maçlar: 23 Ocak 2025
8. maçlar: 30 Ocak 2025
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025