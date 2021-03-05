Süper Lig'de 29. hafta heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Beşiktaş Gaziantep FK maçı ile ilgili ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı Süper Lig’in 29. haftasında Vodafone Park’da oynanacak. 6 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar



Gaziantep FK: Günay,Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray; Sousa, Rashid; Mirallas, Maxim; Dicko