"TEK TEKLİF 1.5 MİLYON EURO"

Rus basınına konuşan Lokomotiv Moskovalı yönetici, "Beşiktaş'tan Dmitri Barinov için aldığımız tek teklif 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan paydı. Bu teklifin bize uymadığını Beşiktaş'a söyledik ve müzakereler sona erdi. Başka bir teklif almadık" dedi.