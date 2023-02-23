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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

Beşiktaş'ın transfer dönemindeki hedeflerinden biri olan Rus futbolcu Dmitri Barinov için kulübü Lokomotiv Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Rus ekibinin yöneticisi Vladimir Leonchenko, siyah-beyazlılardan aldıkları teklifi duyurdu.

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  • Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

    Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın genel menajeri Vladimir Leonchenko, ismi Beşiktaş'la anılan Dmitri Barinov hakkında açıklamalarda bulundu. 

     
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

    Leonchenko, siyah-beyazlılardan sadece 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay şeklinde tek bir teklif aldıklarını söyledi.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

    "TEK TEKLİF 1.5 MİLYON EURO"

    Rus basınına konuşan Lokomotiv Moskovalı yönetici, "Beşiktaş'tan Dmitri Barinov için aldığımız tek teklif 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan paydı. Bu teklifin bize uymadığını Beşiktaş'a söyledik ve müzakereler sona erdi. Başka bir teklif almadık" dedi.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

    "4-5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF ALMADIK"

    Leonchenko, Barinov'un menajerliğini yapan Pavel Banatin'in "Beşiktaş önce 4, sonra 5 milyon euro teklif yaptı" sözlerine de tepki gösterip, "Medyada çıkan haberler, oyuncunun temsilciyle yapılan röportajda söyledikleri doğru değil. 4-5 milyon euro'luk teklif almadık" ifadesini kullandı.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

    26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 21 maça çıkarken, 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifini Rus yönetici açıkladı!

    Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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