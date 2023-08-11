Beşiktaş'ın muhtemel play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın play-off rakipleri

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, yoluna doludizgin devam ediyor. 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı iki maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran siyah beyazlılar, bu kez de 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 ile geçti. İşte, rövanş öncesi avantajı ele geçiren Beşiktaş'ın, tur atlaması halinde muhtemel play-off rakibi...