Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü. Siyah-beyazlılar, Portekiz şampiyonu Sporting, Alman devi Dortmund ve Hollanda şampiyonu Ajax ile mücadele edecek. Kartal'ın rakiplerini sizler için inceledik:

SPORTING

Portekiz'in başkenti Lizbon'un temsilcisi, geçtiğimiz sezonu 34 maçta sadece 1 yenilgi alarak 85 puanla şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne 1. torbadan giren Ruben Amorim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, yaz döneminde Braga'dan savunmaya Ricardo Esgaio'yu 5.5 milyon Euro'ya, Famalicao'dan forvet Manuel Ugarte Ribeiro'yu ise 6.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Lige 3 maçta 3 galibiyetle başlayan Sporting, 7 gol atarken 1 gol yedi. Portekiz'de 18 kere şampiyon olan Sporting, 1964'te Kupa Galipleri Kupası'nı da müzesine götürdü. Portekiz temsilcisi, 2005'te kendi sahasında UEFA Kupası finali oynasa da CSKA Moskova'ya mağlup oldu.

Kadrosu:

Kaleciler: Antonio Adán, João Virgínia, Renan Ribeiro, André Paulo

Defans: Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Zouhair Feddal, Luís Neto, Nuno Mendes, Rúben Vinagre, Matheus Reis, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves

Orta Saha: João Palhinha, Manuel Ugarte, Idrissa Doumbia, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Dário Essugo, Mattheus, Jovane Cabral, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Gonzalo Plata, Tabata

Forvet: Paulinho, Tiago Tomás, Andraz Sporar, Luiz Phellype

DORTMUND

Almanya'nın önde gelen ekiplerinden olan Dortmund, geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da 3. sırada tamamladı. Lucien Favre ile sezon ortasında yolların ayrılmasının ardından Slaven Biliç'in Beşiktaş'taki yardımcısı Edin Terzic'in çalıştırdığı sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkarken Almanya Kupası'nı müzesine götürdü. Yeni sezona Marco Rose yönetiminde giren Dortmund'un en büyük silahlarının başında ise Norveçli golcü Erling Haaland geliyor. Takımın yıldızlarından Jadon Sancho'yu Manchester United'a 85 milyon Euro'ya satan Dortmund, Leonardo Balerdi'yi de Marsilya'ya 11 milyon Euro'ya gönderdi. Dortmund yaz döneminde ise kadrosuna PSV'den forvet oyuncusu Donyell Malen'i 30 milyon Euro'ya kattı. Bundesliga'da ilk maçında Freiburg'u 5-2 yenen Dortmund ikinci maçında ise Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Bundesliga'yı 8 kez kazanan Ruhr ekibi, 1997'de Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürmüştü. Dortmund 2013'te de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le final oynayıp kaybetti.

Kadrosu:

Kaleciler: Kobeli Bürki, Hitz, Unbehaun

Defans: Akanji, Zagadou, Hummels, Coulibaly, Guerreiro, Schulz, Schmelzer, Meunier, Passlack

Orta Saha: Emre Can, Axel Witsel, Abdoulaye Kamara, Bellingham, Dahoud, Raschl, Reyna, Brandt, Reinier, Marco Reus, Thorgan Hazard, Knauff, Marius Wolf

Forvet: Haaland, Donyell Malen, Moukoko, Tigges

AJAX

Avrupa'nın altyapısıyla öne çıkan ekiplerinden olan ve 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Ajax, 3. torbadan geldi. Hollanda temsilicisi geçen sezonu 85 puanla ligde şampiyon tamamlarken Hollanda Kupası'nı da müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu 3. tamamlayan Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final oynadı. Yeni sezona 5-0'lık Nijmegen galibiyeti ile başlayan Ajax, ikinci maçında ise Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Hollanda ekibi Razvan Marin'i 10 milyon Euro'ya Cagliari'ye, Lassina Traore'yi 10 milyon Euro'ya Shakhtar'a, Noa Lang'ı 6 milyon Euro'ya Club Brugge'e ve Kjell Scherpen'i de 5 milyon Euro'ya Brihgton'a sattı. Ajax, Feyenoord'dan kanat oyuncusu Steven Berghuis'i ise 5.5 milyon Euro'ya transfer etti. Hollanda Ligi'ni 36 kere kazanan Ajax, Şampiyonlar Ligi'ni 4 kere, UEFA Süper Kupa'yı 3 kere, Dünya Kulüpler Kupası'nı 2 kere ve Avrupa Ligi ile Kupa Galipleri Kupası'nı 1 kere kazandı.

Kadrosu:

Kaleciler: Onana, Gorter, Stekelenburg, Pasveer

Defans: Lisandro Martinez, Daley Blind, Timber, Perr Schuurs, Lisandro Magallán, Nicolás Tagliafico,Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Sean Klaiber

Orta Saha: Edson Álvarez,Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Zakaria Labyad, Jurgen Ekkelenkamp, Dusan Tadic, David Neres, Antony, Steven Berghuis

Forvet: Sebastien Haller, Danilo