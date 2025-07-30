Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maç için Polonya'ya gidecek kafileyi açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk kafilesi:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.