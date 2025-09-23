Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 15:19 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Kayserispor Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!