Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Kayserispor Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak.