Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Vorskla Poltava'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği iddia edildi.

Football365'in haberine göre; Ukrayna ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Pape-Alioune Ndiaye ile Fransa'dan Lens, Portekiz'den Braga ve Türkiye'den Beşiktaş ilgileniyor. Pape Alioune Ndiaye, bu sezon Ukrayna'da Vorskla Poltava formasıyla 23 maça çıktı.

PAPE ALIOUNE NDIAYE KIMDIR?

23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper Pape Alioune Ndiaye stoper, ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor. 2.01'lik boyu ile dikkat çeken genç oyuncu, bir dönem Bologna ve Bari altyapılarında top koşturdu. Ndiaye son olarak İspanya'da Lorca Deportiva takımından Ukrayna'ya transfer olmuştu.